За деньгами Павла Дацюка и экс-схиигумена Сергия придут приставы

На фонд, который организовали друзья опального монаха, завели сразу несколько исполнительных производств, узнал Sobesednik.ru.

Главная задача юрлица – Благотворительного Фонда Софии Премудрости Божией, зарегистрированного летом 2019 года, заключалась в строительстве гигантского православного храма. Собор Софии Премудрости Божией на территории Первоуральского женского монастыря должен был стать самым крупным в мире и вмещать около 37 тысячи человек. По проекту высота должна составлять 77 метров.

В фонд, который собирает деньги на храм, входит хоккеист Павел Дацюк, экс-кавээнщик Дмитрий Соколов, депутат Сергей Чепиков, член центрального штаба ОНФ Жанна Рябцева и другие последователи Сергия.

Сумма долга небольшая – несколько тысяч рублей. Но даже эти деньги Благотворительный Фонд Софии Премудрости Божией возвращать не торопится.

Виктор Чижиков