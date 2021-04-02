Удар по туризму и розничной торговле негативно скажется на гендерном равенстве

Экономический удар по туризму и розничной торговле, нанесенный пандемией коронавируса, серьезно скажется на гендерном неравенстве в отдаленной перспективе, считают эксперты Давосского форума.

В упомянутых сферах наиболее плотно присутствие женщин, которое обеспечивало им доход и таким образом освобождало от финансовой зависимости от мужа или других родственников-мужчин.

Если в 2019 году предполагалось, что через 100 лет мир достигнет таких экономических показателей, которые приведут наибольшее число стран к гендерному равенству, то теперь этот срок увеличился до 135,6 года, пишет Forbes.

Вместе с тем во время пандемии произошел откат женщин в вопросах домашних обязанностей. Многие мамы вновь были вынуждены брать на себя педагогические обязанности в образовании, когда школы оказались закрыты на карантин.

Восполнить потери гендерного равенства государства смогут в случае, если восстановят полностью систему государственной заботы о детях и пожилых людях.