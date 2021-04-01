Петербургского нефролога подозревают в расчленении жены в 2010 году

В пресс-службе Мариинской больницы в Петербурге подтвердили, что их сотрудник, главный внештатный специалист-нефролог города Александр Земченков задержан и не вышел на работу.

Согласно публикации на сайте городского управления СКР, 60-летнего мужчину подозревают в расчленении супруги в 2010 году, пишет «Интерфакс».

Расследование было возобновлено по просьбе 92-летнего отца убитой женщины. Он попросил у главы СК Александра Бастрыкина установить местонахождение тогда числившейся пропавшей дочери.

Опрос свидетелей и иные данные указывали на возможность причастности супруга к преступлению. Следствие предполагает, что 23 февраля 2010 года во время ссоры доктор убил жену и мать их троих детей, ее тело расчленил, а части тела выбросил в мусорные контейнеры.

Чтобы запутать следствие, он сам же обратился в полицию с заявлением о пропаже. В последующие месяцы он публиковал в соцсетях скорбные записи и даже обратился в редакцию программы «Жди меня», где призывал помочь в поисках «пропавшей» жены.

Сейчас врач дал признательные показания.

Предполагается, что мотивом убийства стало желание мужчины жить с другой женщиной. Нефролог действительно после убийства снова женился на любовнице, которая родила ему двух детей. Разводиться с предыдущей супругой он не хотел из-за возможного скандала.