Призывникам предложили официально откупиться от армии за 300 тысяч рублей

Партия «Новые люди» разработала механизм компенсации, который позволит призывникам отказаться от прохождения срочной службы, сообщают Вести.Ru. Об этом заявил лидер партии Алексей Нечаев на церемонии подведения итогов конкурса «Марафон идей».

По его мнению, молодым людям надо дать возможность выбирать – служить или отказаться от службы в армии за деньги. А банки должны давать кредиты на такие цели.

– Скоро начнется очередной весенний призыв, поэтому тема особенно актуальна.

Молодых людей станет в городе меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить.

Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги, – заявил Нечаев.

Стоимость такой услуги политик оценил в 300 тысяч рублей. Эти деньги можно будет отправлять на оплату обучения в высших учебных заведениях тех, кто уже отслужил, а также на зарплаты военным-контрактникам.

Нечаев озвучил и другие предложения. Например, IT-специалистам, по его мнению, лучше служить в IT-войсках, а веб-дизайнерам и видеографам – делать ролики про армию для соцсетей. Он добавил, что это будет полезней, чем если призывники будут год красить траву или заниматься чем-то другим, что они часто делают.

Каверин Дмитрий