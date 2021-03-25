Генпрокуратура составила портрет типичного российского преступника

Из описания, размещенного на портале Генеральной прокуратуры РФ, следует, что среднестатистический преступник в России — это мужчина 30–49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования.

По статистике ведомства, 53,93% от числа всех преступников мужского пола – это люди в возрасте 30–49 лет. Среди них злоумышленников, которые имеют среднее общее образование – 34,6% и среднее профессиональное образование – 34,8%. У 69% преступников нет постоянного источника доходов.

В 93% случаев закон нарушают граждане России. Среди мужчин-преступников граждан России оказалось 96,31%, среди женщин — 97,93%.

За последние несколько лет эта статистика не меняется, согласно анализу ведомства.

Самыми законопослушными в прошлом году оказались подростки 14-15 лет, госслужащие и люди с высшим образованием.

По данным ведомства, уровень преступлений, совершаемых мужчинами с высшим образованием в Москве, находится на уровне 20,65%, против 9,83% по России.

По словам главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, половина от числа лиц, совершивших преступления — ранее судимые. Преступления против собственности совершают 25% человек, 40% преступлений против личности совершают люди в нетрезвом состоянии.

Каверин Дмитрий