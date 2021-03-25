Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Футбол или рыба: на чем заработает больше Станислав Черчесов?
Министр просвещения Сергей Кравцов // фото: Global Look Press

"Кремль. Путину". Разрешите ученым вести просветительскую деятельность!
Олег Матыцин // фото: Global Look Press

Министра – на мыло! Почему заговорили об отставке Олега Матыцина?
Скриншот с видео на YouTube

Не только РПЦ. Чьи голоса не слышны при обсуждении закона о суррогатном материнстве?
В центре внимания
Алексей Навальный // фото: стоп-кадр с видео пресс-службы Мосгорсуда
Гудков: Навального могут снова отравить. Он заложник, а не заключённый
Независимые профсоюзы оккупировали "Светлану"? Кто заставляет сочинцев покидать свои дома
Подорожают ли услуги ЖКХ из-за новых норм по уборке подъездов? Отвечает специалист

Новости дня

25 марта, четверг

[18:38]Готовь рулон к лету: эксперты предупредили о дефиците туалетной бумаги
[18:02]Чиновников предложили наказывать за необоснованное изъятие детей из семей
[17:20]Призывникам предложили официально откупиться от армии за 300 тысяч рублей
[16:57]За официальный статус русского языка выступили 27 из 33 членов парламента НКР
[15:55]Прокуратура проверит законность акции, которой дети попросили построить им школу
[15:17]Стало известно, когда и на каком канале выйдет "Дом-2" в 2021 году
[15:16]Литва, Латвия и Эстония наложили санкции ещё на 118 белорусских чиновников
[14:32]Песков пожаловался на "насильственное демократизаторство" со стороны Запада
[14:02]Инфекционист Николай Малышев назвал сроки отмены карантина в Москве
[14:02]Андрей Малахов отказался от прописки в Москве
[13:50]Песков ничего не знает о Навальном. Адвокатов к нему снова не пускают уже 3 часа
[13:41]Названы причины проблем с желудком у переболевших коронавирусом
[13:26]Генпрокуратура составила портрет типичного российского преступника
[13:19]Депутат Горелкин назвал новости о соцсетях по паспорту старой "пугалкой" СМИ
[13:01]Теннисист Поспишил прямо на корте обругал главу ATP
[12:25]"Это справедливо": в Госдуме одобрили повышение налога для богатых
[11:58]Власти Москвы могут снять некоторые ограничения в апреле под празднования 9 Мая
[11:52]Премьер Канады: Путин "несет ответственность за множество ужасных вещей"
[11:08]США и ЕС будут сотрудничать по вопросам Китая и "вызывающего поведения России"
[10:28]"Звучит тревожно": ФСИН назвала состояние Навального "удовлетворительным"
[09:49]Вышел трейлер нового сериала о людях с суперспособностями в викторианском Лондоне
[09:05]Митинг за Навального собрал 230 тысяч подписей. Волков дает три недели до 500
[08:37]"Второй Магнитский", вертолет на Марсе, соцсети по паспорту. Главное к 25 марта

24 марта, среда

[23:05]Выставка человеческих внутренностей, которую проверяет СК, ранее была проверена РКН
[21:59]В Москве пройдет фотовыставка о сказочных персонажах с инвалидностью
[21:19]YouTube промаркировал интервью Собчак с Моховым ограничением "18+"
[20:30]В Волгограде 15-летний подросток изнасиловал 57-летнюю женщину с инвалидностью
[20:08]Песков заявил о симметричном ответе Канаде на санкции в отношении девяти человек
[19:41]Подсудимые по делу Голунова после увольнения занимались инсценировкой обысков
[18:45]Трансгендерного мужчину переведут из женского СИЗО в мужскую колонию
[18:19]Сильные боли: Волков заявил о резком ухудшении состояния здоровья Навального в колонии
[16:21]Медведев рассказал, кто из теннисистов может заменить "Большую тройку"
[16:15]Двух журналистов временно освободили от статуса иноагентов
[15:39]Зеленский случайно "сложил свои полномочия". Но ошибку быстро исправили
[15:13]Питерский депутат разделил активную молодежь на "генрихов" и "ланцелотов"
[15:07]В Сочи задержали лицеиста. Он писал о планах нападения на одноклассников
[14:17]Памфилова: Трехдневное голосование и без эпидемии поддерживают 80% избирателей
[14:03]Песков не стал связывать с митингами исчезновение Хабаровска с купюры 5000 рублей
[13:19]Госдума разрешила Путину идти на пятый и шестой президентские сроки
[13:19]Без физических нагрузок: Песков рассказал о состоянии Путина и побочных эффектах после вакцинации

Фото: Global Look Press
"Денежка, приди! Суженый, появись!" 3 ритуала в день весеннего равноденствия
Фото: depositphotos
Рецепт: БОУЛинг для гурманов
Фото: depositphotos
Вот же, блин! Рецепт разноцветного угощения на Масленицу
Фото: depositphotos
Летим в Грузию: как попасть и кого пускают
Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
sobesednik logo

Генпрокуратура составила портрет типичного российского преступника

Общество
13:26, 25 марта 2021

Генпрокуратура составила портрет типичного российского преступника
Фото: Николай Арсеньев // Global Look Press
Фото: Николай Арсеньев // Global Look Press

Из описания, размещенного на портале Генеральной прокуратуры РФ, следует, что среднестатистический преступник в России — это мужчина 30–49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования.

По статистике ведомства, 53,93% от числа всех преступников мужского пола – это люди в возрасте 30–49 лет. Среди них злоумышленников, которые имеют среднее общее образование – 34,6% и среднее профессиональное образование – 34,8%. У 69% преступников нет постоянного источника доходов.

В 93% случаев закон нарушают граждане России. Среди мужчин-преступников граждан России оказалось 96,31%, среди женщин — 97,93%.

За последние несколько лет эта статистика не меняется, согласно анализу ведомства.

Самыми законопослушными в прошлом году оказались подростки 14-15 лет, госслужащие и люди с высшим образованием.

По данным ведомства, уровень преступлений, совершаемых мужчинами с высшим образованием в Москве, находится на уровне 20,65%, против 9,83% по России.

По словам главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, половина от числа лиц, совершивших преступления — ранее судимые. Преступления против собственности совершают 25% человек, 40% преступлений против личности совершают люди в нетрезвом состоянии.

Каверин Дмитрий 

 

Теги: #общество

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Общество

Готовь рулон к лету: эксперты предупредили о дефиците туалетной бумаги
Нет изображения

Общество

Чиновников предложили наказывать за необоснованное изъятие детей из семей
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Общество

Призывникам предложили официально откупиться от армии за 300 тысяч рублей
Политика
"Из Навального хотят сделать инвалида": Бунтман сделал громкое заявление
Деньги, отставки, затягивание поясов: СМИ узнали, что ждать от послания Путина
К кому я должен обратиться? Джо Байден снова попал в конфуз
Путин набил тату? Невзоров подшутил над президентом России
Общество
"Вы же будете после Путина": пенсионеры предложили Мишустину стать президентом
Ксению Собчак назвали соучастницей "скопинского маньяка"
"Миллионы переломанных судеб": Чубайс публично раскаялся в реформах 1990-х
И "пьяные мальчики" в глазах: получат ли свое эксперты, находящие алкоголь в крови жертв ДТП?
Колумнисты
Орешкин Дмитрий

Орешкин
Дмитрий

журналист

Референдум показал раскол между ориентированной на Европу западной частью СССР и консервативной глубинкой во главе с «электоральными султанатами» – с другой. Даже если бы Горбачев смог удержать в узде хотя бы девять республик, сегодня условная Азия представляла бы около 50 млн избирателей. А условный академик Кадыров давно сидел бы хозяином Кремля. Причем вполне демократично

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наконец, сам национальный лидер? Но он никуда не может деться со своей элитной галеры, он заложник вечных разборок под ковром в собственном окружении, он обречен ссориться со всем миром и выслушивать гадости от мировых лидеров, которые, увы, могут себе позволить нелицеприятные оценки

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Горячим головам, уже требующим запретить снимать кино про маньяков, хорошо бы помнить, что, к сожалению, самый главный триллер в современной России сегодня – в льющихся сверху новостях об очередной порции запретов. Что опаснее для нашей страны: смотреть на маньяков или смотреть, как их запрещают, – большой вопрос

Культура и ТВ
"В России жить невыносимо!": Наталья Фатеева рассказала о своей пенсии
Лия Ахеджакова: Призывы лишить Ефремова "Ники" – это "Совок" и цензура!
Кто есть кто в шоу "Маска": список участников второго сезона слили в Сеть
"В Смоленске тьма чиновников-упырей": зрители оценили сериал "Вампиры средней полосы"
Шоу-бизнес
Дана Борисова устроила туалет для своей собаки прямо на общественном пляже
Дочь Дмитрия Пескова написала трогательную песню об отце 
Лядову погубили: Юлиан считает, что смерть композитора связана с квартирным вопросом
"Зла не держу": Алана Мамаева решила перед разводом поработать над пятой точкой

Здоровье
Хороший сон назван защитой от заражения коронавирусом
Выкидыш увеличивает риск преждевременной смерти на 19%
Популярные лекарства от диабета не грозят раком груди
Коронавирус может ударить по щитовидной железе
Туризм
Названа стоимость тура в тайгу, как у Путина с Шойгу
Назло вирусу – улететь на Кипр. Какие страны уже ждут российских отпускников?
Открытие границ с Турцией и Болгарией: куда проще полететь россиянам
Чего не гарантируют негарантированные билеты?
Авто
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
Недвижимость
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Свежий номер
Алексей Навальный // фото в статье: Global Look Press, Дмитрий Соколов, Родион Нестеров
Передачка для Навального: как оппозиционера поддерживают сторонники из Покрова
Людмила Улицкая // фото: АГН "Москва"
Дмитрий Быков: Казус Улицкой, или Пятая проза
Настя Муженя и Алена Попова. Последнее совместное фото // фото в статье: соцсети
Смерть на пляже: кто на самом деле в ответе за убийство Насти Мужени у Черного моря?
Василий Ливанов в роли Холмса // кадр из фильма
Главный герой: Холмс. Шерлок Холмс
Фото в статье: vk.com/narkom59
"Оставь надежду, всяк сюда входящий": пермяки открыли в аварийном доме музей "Барак"
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Навальный изменил сознание подрастающих людей. Он – нонконформист
Фото в статье: Global Look Press
Александр Сокуров:
Закон о контроле за просвещением – отрава для всех думающих людей
Global Look Press
Леонид Радзиховский:
"Единственное, что угрожает российской власти – это Путин"
Артемий Троицкий // фото: Global Look Press
Артемий Троицкий:
Сахаров – моральный авторитет для меньшинства, Навальный – для миллионов
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Анастасия Ивлеева // фото: Instagram
"Это нормальная практика": Настю Ивлееву поймали без прав за рулем
Фото: в статье: Instagram
Галкин искусственно омолодил Пугачеву: поклонники не узнают Примадонну на новых фото
Лера Кудрявцева // Фото в статье: Instagram
Проклятье Разина: после ссоры с продюсером Леру Кудрявцеву преследуют страшные несчастья
Фото: скриншот с YouTube-канала НТВ
Дочь Ефремова шокировала признанием об отношениях с мужчиной вдвое старше нее
Манижа // фото: Instagram
Манижей заинтересовались следователи
Фото: соцсети
Пенсионерку посадили в танк: под Белгородом 99-летний ветеран проехалась на Т-72
Нынешний президент Республики Польша // фото: Global Look Press
100 лет в обед: позорный конец войны с Польшей и успехи большевиков на каторге
Олег Макаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube
Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
^