Подсудимые по делу Голунова после увольнения занимались инсценировкой обысков

Журналист «Медузы» Иван Голунов написал в своем телеграм-канале, что сотрудники отдела наркоконтроля УВД по ЗАО после увольнения открыли так называемое «детективное агентство».

Их направления назывались «Олд бразерс» и «Торч бразерс». Экс-полицейские по заказу родственников инсценировали утренний обыск в квартирах по заказу родителей, которые подозревали детей в употреблении наркотиков.

Судя по первому названию направления, услугой могли воспользоваться и родственники взрослых наркопотребителей.

«План был простой: рано утром они врываются в квартиру, представляются работниками полиции, проводят обыск в квартире, угрожают ребенку наркодиспансером и увольнением родителей, — рассказывает Голунов. — Для убедительности заполнили бланки протоколов обыска, которые остались со времен работы в УВД по ЗАО, и даже напечатали разрешение суда на проведение обыска».

Также журналист скинул план одной из инсценировок, где родители подозревали сына в употреблении жевательного табака. Кроме беседы с родителями там также предусмотрено общение с подростком тет-а-тет.

Вместе с тем нужно было сфотографировать губу после употребления табака, а также распечатать «разрешение суда на осмотр квартиры».