Установку памятника Кобзону в центре столицы одобрили после года обсуждений

Члены Мосгордумы приняли решение об установке памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке.

Об этом сообщает «Интерфакс». По словам председателя комиссии столичного парламента по монументальному искусству Игоря Воскресенского, на это выделены средства из городского бюджета. Памятник возводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что единого мнения по месту установки скульптуры в комиссии не было. Этот вопрос обсуждался примерно год, рассматривались 11 вариантов.

Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.