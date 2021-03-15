К пассажирской ж/д ветке до аэропорта Красноярска хотят привлечь промышленников

Новую железную дорогу до аэропорта Красноярска хотят отдать под грузоперевозки, чтобы окупить транспортировку людей.

Как пишет «Новый век», региональные власти пришли к выводу, что маршрут от Красноярска до международного аэропорта Красноярск им. Д. А. Хворостовского не сможет быть окупаемым, если будет просто перевозить направляющихся в аэропорт и в обратную сторону граждан.

Строительство ветки рассматривается уже несколько лет. Выделить на него средства из федерального бюджета обещали к Универсиаде 2019 года, однако Минтранс признал проект экономически нецелесообразным – гостей решили возить в Красноярск на автобусах. Тем не менее, администрация края по сей день не отказывается от идеи железнодорожного сообщения города с воздушной гаванью, поскольку маршрут, помимо прочего, соединил бы большое число населенных пунктов рядом с Красноярском, дав возможность десяткам тысяч людей свободно передвигаться по региону.

По словам министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, ветку можно сделать не только пассажирской, но и грузовой, чтобы привлечь инвесторов. Именно этот вариант сейчас обсуждается с Минтрансом и РЖД, сообщает издание.

Отмечается, что у аэропорта низкий годовой пассажиропоток, который сократился в прошлом году на треть – до 1,6 млн человек. Причиной этому стала, в частности, пандемия коронавируса. Между тем план по грузоперевозкам был заметно перевыполнен: всего за 2020 год в аэропорту было совершено 13 408 взлетно-посадочных операций (ВПО), а трафик грузовых рейсов составил 3,1 тысячи ВПО по сравнению 928 в предшествующем году; общий грузопоток достиг 16,4 тысячи тонн.

В настоящий момент власти региона определенных сроков начала строительства уже не называют, отмечает «Новый век». Проект железной дороги до аэропорта Красноярска оценивается в семь миллиардов рублей. Инвестировать в него, как утверждал Димитров, были готовы две крупные российские транспортные компании, которые сейчас, впрочем, никак не комментируют ситуацию.