Многоразовый Falcon 9 приземлился в 9-й раз, отправив спутники Маска на орбиту

Сегодня в космосе стало ещё на 60 интернет-спутников Starlink больше. На орбиту их успешно доставила многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска.

Это уже девятый пуск Falcon 9. После успешно выполненной миссии, через 8 минут 26 секунда после отправки аппарат приземлился на автоматическую морскую платформу в Атлантике. Она называется «Конечно, я всё ещё тебя люблю».

Теперь на орбите 1323 мини-спутника, которые в теории должны позволить Маску развернуть планетарную сеть. Она должна обеспечить доступом в интернет любую точку планеты. По плану в сеть Starlink должны войти 12 тысяч спутников, а замет её должны расширить до 30 тысяч спутников.

Различные аппараты уже запускали их 21 раз. С учетом сегодняшнего успеха, число увеличивается до 22.

В отдельных регионах мира доступ к сети Маска доступен уже в тестовом режиме. Оборудование для него обойдется в $500, а за интернет пока нужно платить по $100 в месяц. В марте этого года планировалось начать тестирование в Европе, писал Sobesednik.ru, но для этого нужно разрешение европейского регулятора.