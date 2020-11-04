Маск планирует начать тестировать Starlink в Европе уже к марту 2021 года

Спутниковый интернет-сервис Starlink расширит бета-тестирование ещё на несколько тысяч пользователей, а к февралю-марту следующего года сервисом уже смогут воспользоваться в Европейском союзе, написал глава SpaceX Илон Маск в своем Twitter, однако добавив, что это произойдет лишь после получения соответствующих разрешений от европейского регулятора.

Новые приглашения на тестирование будут разосланы также в США и Канаде. К середине 2021 года сеть уже может начать использоваться в Индии.

Напомним, что суть проекта заключается в распространении высокоскоростного интернета по всей планете. Считалось, что его скорость будет достигать 50-150 Мбит/с, но после начала испытаний выяснилось, что она достигает 160 Мбит/с.

Стоимость установки оборудования для работы системы сейчас составляет около $500, а в месяц интернет по ней обходится в $100.