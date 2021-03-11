Убитого из-за карикатур на Мухаммада французского педагога оболгала его ученица

Во Франции школьница призналась в клевете на учителя, которого зарезали из-за демонстрации во время урока карикатуры на пророка Мухаммада.

Напомним, убийство учителя истории Самюэля Пати произошло 16 октября прошлого года в городе Конфлан-Сент-Онорин, спустя две недели после того как на уроке свободы слова 47-летний педагог продемонстрировал карикатуры на пророка Мухаммада, ставшие причиной террористической атаки на редакцию Шарли Эбдо. Предварительно мужчина предупредил исповедовавших ислам учащихся, что это может оскорбить их чувства, и предложил им на время покинуть аудиторию.

Как пишет The Independent, 13-летняя девочка, рассказавшая отцу о том, что педагог решил показать печально известные иллюстрации, на самом деле была отстранена от занятий из-за прогулов и не присутствовала на уроке, в чем она и призналась следствию. По словам адвоката школьницы, она соврала, чтобы ее не ругали. Кроме того, на девочку надавили другие дети, потребовавшие выступить от имени класса. В итоге отец подростка записал нашумевшее видео, в котором обвинил учителя в исламофобии, и подал жалобу в полицию. Спустя 10 дней педагога убили.

Сообщается, что девочке предъявлено обвинение в клевете, а ее отца арестовали за «соучастие в террористическом убийстве».