"Без сюрпризов": Мосгорсуд утвердил приговор Галяминой. Ее лишат депутатства и преподавания

Мосгорсуд оставил в силе приговор политику Юлии Галяминой – два года условно по так называемой «дадинской» статье 212.1.

Если суд первой инстанции рассматривал дело в течение множества заседаний, то вторая управилась с вынесением приговора за два с небольшими часа.

– Без сюрпризов, – прокомментировала Юлия.

Итог: теперь политик не может продолжать быть муниципальным депутатом, не может преподавать в вузе (Юлия – лингвист), не может участвовать в выборах. Однако, если с последним все более или менее ясно – избирком просто не регистрирует кандидата с такой судимостью, то каким образом происходит процедура изгнания из мундепов и преподавателей, по словам Юлии, ей неизвестно.

– В любом случае я буду продолжать развивать свои проекты, – говорит она. – Недавно, например, мы запустили проект «Мягкая сила», посвященный женщинам в политике.

По словам политика, баллотироваться в депутаты Госдумы она будет все равно, так как считает решение суда незаконным. В своем последнем слове Юлия заявила, что другого решения суда она и не ожидает.

«И это решение не будет иметь отношения к правосудию, – продолжила Галямина. – Потому что сама статья 212.1 УК не имеет к нему никакого отношения. Это не уголовная статья, это инструмент политического давления. Грубого давления на тех, кто хочет жить в нормальной России. В России, где граждане будут иметь честные возможности участвовать в управлении своей страной, своей Родиной. На выборах, на общественных обсуждениях, в судах и на площадях. Сегодня мы лишены таких возможностей. Лишены людьми, которые узурпировали власть в нашей стране с Владимиром Путиным во главе. В результате в стране правят бал насилие, коррупция и ложь. И именно из отсутствия возможности у граждан участвовать в управлении страной, падает наша экономика и растут цены на продукты первой необходимости, нищают люди. Но я знаю, что мягкая сила добра побеждает зло. Всегда. Надо только не думать, что у добра есть чьи-то руки кроме наших».

Сегодня Юлия не только порадовала пришедших поддержать ее людей новым платьем, но и блинами, которые лично напекла накануне. Участницы движения «Матери против политических репрессий» принесли с собой пирожки. Так что люди, которым уже традиционно не удалось попасть в здание суда, хотя бы символически отпраздновали свою небольшую масленицу.