Песков заверил, что РКН сделал выводы по Telegram. Сбои просят с ним не связывать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не испытывает проблем с доступом на сайты государственных структур.

Ранее сообщалось о перебоях в работе и отключении сайтов Кремля, Роскомнадзора, правительства, Госдумы, премьер-министра и Совета Федерации. Sobesednik.ru также не смог получить доступ к указанным ресурсам, однако на момент публикации этой новости на часть из них зайти удается.

«Мы видели сообщения, но честно говоря они у нас не подтвердились. У нас все открывается. Сейчас правительство проверю — все работает», — пояснил Песков в комментарии РБК.

Неполадки в работе сайтов госорганов и «Ростелекома» происходят на фоне заявления Роскомнадзора о замедлении работы социальной сети Twitter. Подобная картина уже наблюдалась в 2018 году во время безуспешных попыток регулятора заблокировать Telegram. Тогда вред был нанесен множеству интернет-сервисов и даже банковской инфраструктуре. По данным сайта Downdetector, сейчас наблюдаются сбои в работе банка Qiwi.

«Роскомнадзор получил необходимый опыт, наверняка оценивает, учитывает. Конечно, должно быть очевидно, что должны быть эффективные меры», — прокомментировал Песков о возможности повторения истории с Telegram.

В Ростелекоме заверили VTimes, что проблемы с сетью не связаны с действиями регулятора.

При этом в Роскомнадзоре уточнили, что замедление в работе Twitter будет относиться лишь к фото- и видеоконтенту, текстовые сообщения эта мера не затронет.