"Путин либо убежит, либо отдаст приказ стрелять": Евгений Чичваркин сделал громкое заявление

Мало кто станет спорить с тем, что в 2020 и 2021 годах протестные настроения в России оказались на довольно высоком уровне, уступая разве что событиям 2018 года, когда россияне активно выходили на улицы против нашумевшей пенсионной реформы. Впрочем, более двух лет тому назад протест так и не помог остановить принятие «антисоциального», как называли его многие эксперты, решения, предполагающего повышение возраста выхода на пенсию.

Протесты последних месяцев несут в себе принципиально другой контекст, куда более опасный для власти, а потому и противодействие уличным акциям, прошедшим в январе, было значительно более жестким. Возможно, именно та жесткость, с которой власти восприняли митинги сторонников Алексея Навального, и вынудила его соратников объявить о временной приостановке протеста, что вызвало непонимание в рядах наиболее решительно настроенных их участников.

Между тем не так давно «у Навального» анонсировали возобновление митингов, поэтому теперь у экспертов появилась дополнительная работа – спрогнозировать, к чему приведет новый виток уличного противостояния, а также каких масштабов он может достичь.

К примеру, российскому предпринимателю Евгению Чичваркину в эфире радиостанции «Эхо Москвы» недавно был задан вопрос о том, испугаются ли власти, если на митинге в Москве выйдут полмиллиона человек. В ответ на это бизнесмен выдал довольно громкое заявление.