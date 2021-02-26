Полицейским, из-за которых кемеровчанин смог добить девушку, утяжеляют статью

Дело кемеровских полицейских, не реагировавших на вызов с домашним насилием, возвращено в прокуратуру для утяжеления статьи

В городе Кемерове районный суд вернул в прокуратуру дело о халатности со стороны сотрудников МВД, пишет ТАСС.

Напомним, в начале прошлого года 23-летняя кемеровчанка Вера Пехтелева скончалась от рук бывшего бойфренда Владислава Канюса.

Он нанес ей не менее 56 ударов и задушил утюгом. Не менее семи вызовов от соседей поступило, пока мужчина на протяжении 3,5 часов убивал девушку. В итоге соседи сами взломали дверь, но Вера уже была мертва.

Полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову, которые игнорировали вызов, будут утяжелять статью. Если ранее их предлагалось судить по статье об обычной халатности, то теперь дело переквалифицируют под статью на халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Ранее петиция против смягчения статей УК для полицейских и убийцы набрала более 100 тысяч подписей. Общественность требовала судить Канюса по статье об убийстве с особой жестокостью, но против него не стали применять утяжеляющие пункты. Это же могло оказать влияние и на дело полицейских.

Правоохранители при этом продолжают службу в МВД. Только один из них понижен в должности.