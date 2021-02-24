Против принудительно госпитализированного шамана Габышева завели уголовное дело

В Якутии завели уголовное дело против шамана Александра Габышева. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на правозащитника Алексея Прянишникова.

Пока известно лишь то, что причиной для возбуждения стали события конца января, когда силовики прибыли в дом к Габышеву. Дело заведено по статье о применении насилия к правоохранителям.

«Нам озвучивали до этого, что проверка проводится, домой приезжали, изымали какие-то предметы . Пока подробностей никаких нет, [представитель следствия] просто вызвал на завтра для проведения следственных действий, уже будут подробности в виде каких-то документов», — говорит Прянишников.

Напомним, что Александр Габышев был насильно госпитализирован в психоневрологический стационар после того, как сообщил, что намерен возобновить поход на московский Кремль, чтобы изгнать оттуда «дух президента Путина».