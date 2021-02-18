Кара-Мурза потребовал возбудить дело по его отравлениям в 2015 и 2017 годах

Журналист Владимир Кара-Мурза обратился в Следственный комитет с заявлением. Он требует возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство, пишет «Медуза».

Основанием для подачи заявления стало расследование изданий The Insider и Bellingcat, где утверждается, что его отравителями в 2015 и 2017 годах могли быть сотрудники ФСБ.

Журналист требует привлечь к ответственности четверых силовиков, чьи имена упоминаются в расследовании.

В расследовании утверждалось, что один из предполагаемых отравителей также имел отношение к группе, которая следила за политиком Алексеем Навальным.