Дурова и его Telegram обвинили в лояльности к сливам данных фем-активисток

Левые активисты организовали флешмоб #ДуровОтветь с целью заблокировать телеграм-канал националиста Позднякова

Политику мессенджера Telegram, которым владеет россиянин Павел Дуров, называют двуличный из-за того, что ранее там удалили каналы, где публикуют личные данные силовиков, работавших на протестных акциях в январе и феврале текущего года. Сам Дуров выступил против распространения призывов к насилию на своей цифровой площадке.

Но при этом мессенджер на протяжении двух лет никак не реагирует на цифровой абьюз со стороны националиста Владимира Позднякова. Создатель женоненавистнического движения «Мужское государство» ранее распространял личные данные актрис из порнографического клипа Rammstein, устраивал травлю женщине, усыновившей чернокожего ребенка, буллил 14-летнюю активистку, снявшую ролик в поддержку ЛГБТ.

Кампания против Позднякова и его сообществ актуализировалась после слива в сеть адресов и других личных данных феминисток, принявших участие в цепи солидарности с Юлией Навальной.

В том числе фем-активистке Дарье Серенко пришлось воспользоваться услугами ЧОП, чтобы защитить себя от возможного насилия.

«Владелец канала причастен к созданию сетки чатов, в которых публикуются личные данные и планируется применение насилия. Эта площадка внутри Телеграма уже стала причиной страданий множества людей и может стать причиной травм или гибели других. Она должна быть заблокирована», — говорится в обращении организации «Социалистическая альтернатива» на странице во «ВКонтакте».

Активисты призывают массово обращаться в техподдержку сервиса на специальный адрес для жалоб о некорректном поведении: abuse@telegram.org.

Сексист Владимир Поздняков в 2018 году был осужден за разжигание ненависти к женщинам. В 2019 году он уехал из России в Польшу, где продолжил деструктивную деятельность.