РКН пригрозил штрафом соцсети Clubhouse, заблокировавшей Соловьева

Роскомнадзор потребовал от голосового сервиса Clubhouse разблокировать аккаунт телеведущего Владимира Соловьева.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес компании-владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте российского журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины ограничения доступа к нему», –указывается в сообщении. По мнению РКН, действия администрации сервиса «нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение».

В случае, если требование Роскомнадзора не будет выполнено, компании грозит штраф.

Ранее Владимир Соловьев сообщил, что его аккаунт в Clubhouse повторно заблокировали, а на письма в техподдержку ему никто не отвечает. По его мнению, подобные действия являются следствием нарушения принципа свободы слова.

Как пишет РБК, аудитория новой голосовой соцсети Clubhouse в России выросла за неделю в 17 раз. Вместе с тем ее активнее критикуют в других социальных сетях. Общее число загрузок приложения превысило восемь миллионов.