"На какой основе они будут жить?" В МИДе возмущены решением ЕСПЧ по Навальному

Мария Захарова назвала требование ЕСПЧ об освобождении Навального очередным эпизодом вмешательства в дела России.

«Мы рассматриваем это решение как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, в том числе, как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны», – заявила официальный представитель российского МИД в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова назвала требование Страсбурга «залпом по международному праву, последствия которого ЕСПЧ не соизмеряет», и выразила убежденность в том, что подобные действия «не останутся незамеченными и гражданами тех же самых стран ЕС».

«Когда они это все разрушат окончательно, на какой основе они будут жить? К чему они будут призывать? Не будет ли тогда поздно, в том числе, в плане общения с собственными гражданами?» – прокомментировала решение ЕСПЧ Захарова.

Ранее Европейский суд по правам человека применил правило 39 своего регламента, определив российским властям незамедлительно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, такое решение принято ЕСПЧ впервые в истории.