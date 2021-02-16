Журналиста Sobesednik.ru оштрафовали на 10 тысяч рублей за митинг 31 января

Наш журналист и главный редактор газеты «Зажигай!» Светлана Хрусталева – о том, как ее осудили в рамках «санитарного дела».

Суд был закрытым. Сотрудники ОМОНа все время находились у зала, где проходило заседание по моему делу. Вместе со мной пустили только адвоката. Те люди, которые пришли меня поддержать, были вынуждены остаться за дверью суда.

Этот понедельник был жутко морозным, так что все стыло на ветру – и щеки, и руки, и ресницы. Не согревало и внутреннее ощущение от холода происходящей реальности: результат скорее всего предопределен и чуда не произойдет. На данный момент, 15 февраля, в Москве не было прекращено еще ни одного дела в отношении людей, которые были задержаны во время митингов в защиту Навального.

Напомню, 31 января по заданию редакции я освещала акцию, которая проходила в Москве, передавала текстовые записи, фото и видеоматериалы на сайт Sobesednik.ru.

Судья выслушал аргументы защиты и мои показания. Я еще раз упомянула то, каким именно образом сотрудники полиции задержали меня. Что я была к ним спиной, а из них никто не спрашивал, кто я и что делала, что мне были нанесены побои (ушибы и гематомы зафиксированы в травмпункте), после чего я была доставлена в автозак. В отделении полиции мне не дали позвонить адвокату, чтобы он присутствовал при моем допросе. Понимая, что потом любое мое слово может быть использовано против меня, я отказалась давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции («никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»).

В зале суда нам дали ознакомиться с материалами дела. В рапорте сотрудников полиции Чудного С.К. и Парамоновой В.Ю. было сказано, что я «в составе группы людей в количестве более 5000 человек принимала участие в проведении массового публичного мероприятия, на требования сотрудников полиции прекратить данное публичное мероприятие не реагировала». В качестве документальных свидетельств к делу были приобщены фотографии толпы с митинга, на которых меня нет.

Судья принял лишь аргументы стороны обвинения, посчитав, что они «последовательны, логичны, непротиворечивы и согласуются между собой». В итоге я признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 10 тысяч рублей.