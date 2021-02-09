Полиция заинтересовалась антропологами, изучающими митинги

В Москве к квартире антрополога Александре Архиповой приходили полицейские. Об этом она сообщила «Открытым медиа».

Самой исследовательницы дома не было. О том, что правоохранители долго стучались в дверь и интересовались местонахождением ученой рассказали соседи.

Александра Архипова изучает поведение граждан на акциях протеста. Опросы она проводила и на прошедших акциях в поддержку Алексея Навального.

Коллега Архиповой, проводивший исследование в другом городе был приговорен к штрафу по статье о нарушении правил участия в акции. Его полиция вычислила по камерам наблюдения в городе.

23 января Архипова и ее коллеги выяснили, что на столичных протестах от 23 января на митинг впервые вышли 42% участников протеста.

Архипова заявила, что не будет предпринимать никаких действий в связи с визитом полиции, поскольку не получала никаких уведомлений от МВД. Но она намерена обратиться к адвокату.