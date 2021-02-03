"Интерфакс": в ходе протестов 2 февраля в столице задержаны около 30 подростков

На участников несогласованной акции в день суда над Алексеем Навальным в Москве оформили в общей сложности около 1300 административных протоколов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, дела заведены за нарушение порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП), за повторное нарушение установленного порядка проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП), за участие в несанкционированном митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП), за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП), а также за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

По словам собеседника агентства, всего в ходе протестной акции было задержано приблизительно полторы тысячи человек, не менее 30 из них – несовершеннолетние.

Сообщается, что в ходе протестов 2 февраля медицинская помощь потребовалась 13 пострадавшим, она была оказана им на месте.

Напомним, Симоновский суд заменил опозиционному политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» условный срок на реальный. Ему назначено 3,5 года колонии общего режима. Из срока вычтут десять месяцев.