Задержание тиктокера и договоренность с Байденом. Новости к утру 27 января

Первым фигурантом уголовного дела о нападении на машину ФСБ стал известный тиктокер Костя Киевский с аудиторией более 800 тысяч зрителей. Блогер был задержан в коттедже Новой Москвы, где он проживал с другими тиктокерами, сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, на автомобиль с номерами АМР во время митинга на Цветном бульваре 23 января напали молодые люди из числа демонстрантов.

Во Владивостоке самостоятельно сдался следствию подозреваемый в нападении на сотрудника полиции во время митинга 23 января, пишет ТАСС со ссылкой на краевое управление СК. Всего было возбуждено два уголовных дела в городе по причине нападения на силовиков. Первый подозреваемый был задержан ранее.

Представитель Евросоюза присоединился к заявлению стран G7 с требованием освободить оппозиционного политика Алексея Навального и признал его арест «политически мотивированным». Неприемлемыми признаны и задержания тысяч мирных демонстрантов во время акций протеста 23 января в России, сообщает «РИА Новости».

В конце дня 26 января пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре обменялись дипломатическими нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Напомним, что ранее Дональд Трамп отказался продлевать механизм взаимного ограничения запасов ядерного оружия.

«Дождь» рассказал подробности о деле 38-летнего бизнесмена Евгения Есенова. В видео, по которому определен состав преступления, мужчина бьет кулаком по каске одного из десятков сотрудников, которые шли на толпу протестующих.

Утверждается, что Есенов изначально не участвовал в митинге, а планировал отметить в центре прошедший день рождения. В суде его интересы предположительно защищает государственный адвокат.