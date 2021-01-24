В Москве возбудили уголовное дело о поврежденной машине ФСБ на Цветном бульваре

Накануне протестующие забросали снежками и избили ногами машину с номерами, которые, как предполагалось на тот момент, принадлежат правительству. Позднее было уточнено, что они относятся к Федеральной службе безопасности (ФСБ). Как сообщает источник ТАСС, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

«По факту нанесения повреждений автомобилю ФСБ на Цветном бульваре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")», — поясняется в сообщении собеседника издания.

На фотографиях, сделанных на Цветном бульваре рядом с бизнес-центром «Легенда Цветного» недалеко от станции метро «Трубная», видно, что на корпусе авто остались вмятины от ударов ногами. Ранее государственные агентства писали, что водителю транспортного средства якобы выбили или повредили глаз. В сегодняшнем сообщении ТАСС о возбуждении дела об этом ничего не говорится. Вероятно, эти данные были неточными.

Вторая часть 213 статьи УК предполагает насилие «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», либо группой лиц по предварительному сговору, либо просто организованной группой. Также может иметься в виду сопротивление представителю власти. По этой статье нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.