Хабаровскому журналисту за два дня выписали штрафов на 85 500 рублей

В Хабаровске Центральный районный суд назначил журналисту «Арсентьевских вестей» Дмитрию Тимошенко штраф в размере 75 тысяч рублей. Его осудили за повторное нарушение правил проведения митинга.

Это стало третьим штрафом для сотрудника СМИ с начала недели, пишет «Медиазона» со ссылкой на YouTube-канал Vitamin и местный штаб Навального.

Дмитрия задержали сотрудники полиции на шествии в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Как утверждают правоохранители, у Тимошенко не было опознавательных знаков сотрудника прессы.

18 января ему выписали штрафы в размере 10 тысяч и 500 рублей за создание помех транспорту и невыполнение требования полицейского. Во вторник состоялся суд о повторном нарушении. На выходе из суда журналист был задержан.

Напомним, в Хабаровске с лета продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в причастности к серии заказных убийств. Горожане требуют проводить суд в родном регионе политика, а не в Москве. Должность Фургала заместил депутат ЛДПР Михаил Дегтярев.