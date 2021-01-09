ФБР допустило планирование убийства конгрессменов во время штурма Капитолия

В Федералном бюро расследований (ФБР) изучают возможность планирования участниками штурма здания Конгресса США убийства конгрессменов и их помощников.



Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The Washington Post.

«Мы не рассматривает это как масштабный заговор, но нам интересно, что люди могли делать с предметами наподобие наручников-стяжек», — заявил источник The Washington Post в силовых структурах. В ФБР считают, что среди участников акции могли быть действующие или отставные военнослужащие, а также действующие или бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По данным фактчекинговой организации Snopes, как минимум двое людей, попавших на камеры во время штурма Конгресса, держали в руках связки одноразовых наручников. Один из участников вторжения был арестован по подозрению в ношении оружия в Капитолии.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессмены были вынуждены эвакуироваться. 7 января ими была утверждена победа Джо Байдена. В ходе акции погибли пять человек — полицейский, скончавшийся от ранений после акции, и четыре протестующих.