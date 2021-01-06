Рождество в пандемию: Кураев рассказал, как не заразиться во время службы в храме

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2021 году в храмах будут служить рождественскую службу. В Москве прихожан будут пускать в порядке живой очереди и соблюдать социальную дистанцию: на одного прихожанина в храме должно быть не меньше 4 кв. метров.

Протодиакон и богослов Андрей Кураев советует всем, кто не хочет ограничиваться трансляцией литургии по телевидению или в интернете, выбирать храм, где можно молиться в церковном дворе на свежем воздухе, соблюдая дистанцию. Погода позволяет. Таких храмов совсем не много, например, в Москве это храм Архангела Михаила в Тропарево-Никулино.

Но есть и другой вариант.

– Можно прийти на службы, которые идут утром, – объясняет Андрей Кураев. – Обычно в московских храмах идут три литургии: в час ночи, в шесть и в девять часов утра.

Многие люди торопятся прийти на ночную службу, чтобы раньше сесть на стол и разговеться. Но службы одинаковые, и чтобы разминуться с большим потоком людей, можно прийти утром.

В это время храм не будет переполнен, и будет достаточно безопасно.

Диакон Андрей Кураев//фото: Андрей Струнин, "Собеседник"

Тем, кто решил молиться в храме «вживую», священник советует придерживаться главных мер безопасности: «Следуя распоряжениям Патриарха, нужно отказаться об любых поцелуев – не целовать руку священника, иконы, рождественский ковчег, чашу с причастием, то есть желательно ни к чему не приближать свое лицо».

При этом исходить надо из того, что даже если вы сами будете в маске, рядом с вами скорее всего будут люди без нее, ведь два-три часа в душном помещении — испытание, которое довольно трудно выдержать.