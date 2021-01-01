За курение пациентов вне спецзон будут штрафовать должностных лиц больницы

Роспожнадзор начнет штрафовать ответственных лиц в больницах, если при проведении проверки специалист обнаружит курящего пациента вне специально отведенного места. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

Эти правила начинают действовать с 1 января. Также они будут касаться объектов образования и транспорта.

«В этих правилах запрет на курение - не защита от дыма. Мы привлекаем к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а не за курение в неустановленном месте в соответствии с КоАП», — объясняет Еникеев.

При этом инспектор вряд ли будет составлять протокол в отношении самого нарушителя.

Штраф для должностного лица определен в размере от 6 до 15 тысяч рублей. В случае пожара его диапазон увеличивается на до 40-50 тысяч.