Названа точная дата окончания пандемии: "кум" Ванги озвучил ее предсказания на 2021 год

Сергей Косторной, который называет себя «кумом и близким другом» покойной болгарской провидицы Ванги, довольно часто рассказывает о ее предсказаниях на те или иные временные периоды. Не так давно мужчина рассказал о том, какие пророчества при жизни озвучивала баба Ванга на 2021 год и даже назвал точную дату завершения пандемии COVID-19, ужаснувшей мир в 2020 году. Впрочем, обнадежив людей, Косторной при этом отметил, что вслед за пандемией мир ожидают новые бедствия и катастрофы.

По словам мужчины, 2021 год запомнится многим новыми катаклизмами. «Беда придет с большой водой. В начале лета берег Америки и многие страны, которые находятся близко к морю, пострадают от чудовищных ливней – зальет и смоет практически все. Вместе с ливнями в мир придет и новая гадость. Как говорила Ванга, выпадут кровавые дожди», – заявил Косторной в студии популярного шоу «На самом деле». Что же касается войн, то в этом смысле пророчества болгарской провидицы мужчина называет неоднозначными, по его словам, глобальной войны в 2021 году быть не должно, однако возможно появление новых локальных конфликтов в Латинской Америке.

Впрочем, «кум Ванги» заявляет, что в ее прогнозах на 2021 год вполне можно найти и положительные моменты. К примеру, в первой половине года должна отступить пандемия коронавируса. «С 22 декабря по 20 марта – это, как считала Ванга, период безвременья, поскольку продолжает действовать високосный год. Так что до марта будут происходить в основном негативные события, а вот уже с 20 марта, когда стартует новый астрологический год, должны начаться приятные преобразования», – добавил он.

Наконец, отметил Косторной, по мнению Ванги, в 2021 году существенно повысится значимость России в мировом сообществе. Дескать, изобретение вакцины не просто повысит международный авторитет страны, но еще и поможет ей в будущем избавиться от санкций. Кроме всего прочего, мужчина отмечает, что в скором времени должно быть изобретено лекарство от онкологии. «Рак будет закован в железные цепи. Препарат уже создан, его просто пока не афишируют, в его составе содержится большое количество железа», – привел он свою интерпретацию слов предсказательницы.

Наконец, добавил близкий друг Ванги, 2021 год должен принести человечеству еще одно чрезвычайно важное событие, которое позволит изменить мир к лучшему. По его утверждению, провидица якобы утверждала, что в мир придут два великих человека. «Я так и не сумел расшифровать данное предсказание, поскольку в нем есть один нюанс. Подобные глобальные изменения она предсказывала в состоянии транса, выходя на поле земли и транслируя все эти факты. В такие моменты пытаться говорить с ней было совершенно бесполезно. Но она говорила о появлении людей, которые смогут преобразовать планету. По ее словам, они должны родиться после зеркального года, но тут можно предполагать практически все, что угодно», – заключил Косторной.