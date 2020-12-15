Тайна пяти двоек: обнародован пугающий прогноз ясновидящей Ванги на 22 декабря 2020 года

Знаменитой болгарской пророчицы бабы Ванги не стало еще в августе 1996 года, то есть без малого четверть века тому назад. Между тем ее предсказаниями все еще интересуется огромное количество людей, а число ее последователей исчисляется сотнями тысяч людей. Многие, к примеру, уверены, что Ванге удалось с невероятной точностью предугадать огромное количество значимых глобальных событий. Одним из них можно назвать близкого друга покойной ясновидящей Сергея Косторного. Мужчина уверен: Ванге было известно, что в 2020 году планету охватит жуткая эпидемия ранее невиданной болезни, то есть, она предугадала нынешнюю пандемию.

Причем, Косторной рассказывал о том, что, согласно прогнозам Ванги, люди во всем мире станут жертвами опасного недуга еще в декабре 2019 года. И эту информацию он якобы почерпнул непосредственно из пророчеств, оставшихся после смерти знаменитой провидицы. В то время эксперты ставили слова мужчины под большие сомнения, но всего через месяц пресса уже вовсю трубила о новом типе коронавируса.

К слову, сам Косторной утверждает, что в будущем планету и ее обитателей ожидает еще большое количество бед и испытаний. Отдельного внимания, по его словам, заслуживает дата 22 декабря 2020 года.

«В эту дату выпадает сразу пять двоек. Если не произойдет чудо и люди не одумаются, продолжив нагнетать зло и гнаться за деньгами, устраивая войны, то могут случиться еще более ужасные вещи, вроде общей эпидемии тяжелого заболевания. В истории уже случались периоды, во время которых чума в буквальном смысле выкашивала колоссальные территории. Разумеется, речь также может идти о неожиданной масштабной войне», — добавил он.

Кроме того, друг бабы Ванги отмечает, что у него тоже есть пророчества на предстоящий год, сделанные Вангой, но обнародовать их он пока не может.

«Есть определенное табу, данное много лет тому назад. Странность заключается еще и в том, что озвучить предсказание о коронавирусе мне было разрешено всего за семь дней, а следующее не менее важное предсказание, которое станет сенсационным, я смогу озвучить только за неделю до Нового года.

Сама Ванга никогда не интересовалась нумерологией, не говорила о точных датах, только о характерных приметах. Поэтому ожидать 22 декабря 2020 года следует с опаской. Она говорила, погреемся на солнышке, черной тенью падет солнце. Стечение определенных обстоятельств 21 и 22 декабря должно привести к жуткой вспышке на Солнце. Я не хочу сказать, что вся электроника придет в негодность, но неизвестно, каким образом все это отразится на психологическом состоянии огромного числа людей», — рассказал Косторной в эфире «Первого канала».