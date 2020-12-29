Надежда Гужева: Патриарх Кирилл и левоправославные свечи

Глава РПЦ Кирилл (Гундяев) призвал духовенство Московской епархии «отказаться от приобретения левых свечей». Патриарх, знающий, как известно, толк в бизнесе, считает, что свечи, купленные у кого попало, а не у фабрики РПЦ «Софрино», наносят ущерб бюджету РПЦ. Об этом он заявил на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

Никогда бы не подумали, что нам придется разбираться, в чем разница между истинно православными и левоправославными свечами. Однако отличие нашлось, и весьма существенное.

Подмосковное предприятие «Софрино», выпускающее всевозможные церковные предметы и богослужебные свечи в том числе, в прошлом году показало рекордный за 5 лет убыток – 99 млн рублей. Какой в этом – пока неизвестно, так как отчетность за уходящий год еще не опубликована. А у Патриарха, может, лимузин стоптался и часы стерлись! Как страшно жить! Но еще страшнее сравнивать свечной прайс «Софрино» с прочими 195 предложениями на «Яндекс-маркете» только по Москве.

Берем, например, самый ходовой (наверное) товар: обычную церковную свечу, которые прихожане любят ставить в церквях по самым разным поводам. Связка этого девайса для контакта с высшими силами, согласно каталогу «Софрино», стоит у них 4200 рублей. Тогда как «Яндекс-маркет» ломится от предложений по 500–600 рублей за связку, а можно и дешевле. Ну, допустим, эти свечи восковые не полностью, а только наполовину. Но что за пчелы в таком случае производили софринский воск, если свечи из него стоят не в два, а в 7–8 раз дороже? (Софринские, кстати, тоже не без парафина.) Может быть, этих насекомых благословил, обрызгал святой водой и для роста производительности труда обмахнул кадилом лично Гундяев? Других объяснений такого разлета цен «Софрино» с рынком что-то не видно. А, ну еще, может быть, кое-кто просто жадный?

Оставим все-таки последнее «Ж-ж-ж!», которое явно неспроста, за Патриархом. Он признал, что «Софрино» не покрывает все свечные потребности церквей, однако если уж свечи производятся там, тогда покупать их – долг храмов. Возможно, ему стоит пойти навстречу духовенству и завести пчел попроще. У Зюганова их лучше не брать – они наверняка леваки.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №50-2020 под заголовком «Левоправославные свечи».