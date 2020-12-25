Глава Минэкономразвития назвал причиной роста цен неурожай и ослабление рубля

Руководитель Министерства экономического развития Максим Решетников прокомментировал на правительственном часе Совфеда экономические меры для сдерживания цен на продовольствие. Об этом пишет «Парламентская газета».

Он пояснил, что причиной роста цен стал неурожай по ряду культур, ощутимый рост мировых цен на продовольствие и ослабление рубля. При этом ранее на большой пресс-конференции президент Владимир Путин недоумевал, что рост цен на продукты отмечается именно в тех категориях, где в минувшем году был урожайный прирост.

Сейчас совместно с ритейлерами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашение о введении экспортных пошлин по ряду товаров из основного ассортимента.

«Мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно, если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — пояснил Решетников.