X5 продаст макароны и тушенку в убыток после слов Путина о макаронах по-флотски

Компания Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») намерена отказаться от собственной наценки на ряд продуктов питания. Среди них макароны, тушеная говядина, хлеб, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастерилизованное молоко, передает «Интерфакс».

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — поясняет главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

По его словам, продавать эти продукты в магазинах сети будут себе в убыток — Х5 Retail Group будет из собственного бюджета оплачивать выпадающие расходы, отпуская товар по стоимости закупки. Такие продукты намерены помечать на ценниках специальными значками.

Шефтерман также отметил, что в настоящий момент ведутся переговоры о сдерживании цен на растительное масло и сахар.

Ранее рост цен на ряд продуктов заметил президент РФ Владимир Путин. После того как он выступил с жесткой критикой в адрес правительства Михаила Мишустина, которое, по словам главы государства, не работают с ценами, а лишь «рассказывают ему сказки», там предложили свои меры по снижению цен. В основном они направлены на введение квот на импорт, увеличение пошлин и субсидирование производства.

Президент также отмечал, что у населения страны не хватает денег на еду, обратив отдельное внимание на нехватку итальянских паст в рационе россиян: «Наши граждане в большинстве своем, в большинстве... В Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе... У нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего».