Путину и Мишустину подсказали лучший способ снизить цены на еду и бензин

Как помочь малоимущим и сдержать бешеные цены в условиях растущей бедности, мы спросили эксперта Наталью Зубаревич.

На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз пообещал, что число бедных в стране обязательно снизится. На этот раз – ближе к 2030 году. То есть еще через 10 лет после 20 лет его правления. Напомним, доходы россиян перестали расти 7 лет назад. При этом Росстат отмечает увеличение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума до 13,5% против 12,7% в 2019 году, а власть лихорадочно фиксирует цены на сахар и подсолнечное масло. Общественная палата (ОП) предлагает свое решение: выдавать малоимущим продуктовые карточки. Об этом мы поговорили с профессором кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Натальей Зубаревич.

Наталья Зубаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube

– Наталья Васильевна, с какой вероятностью предложение ОП может быть реализовано?

– Не могу сказать. У американцев, например, так. Помощь малоимущим там оказывается продовольствием, а не деньгами. Это очень давно обсуждается. Все началось в начале 20 века, когда бедным не доверяли, считали, что деньги они либо пропьют, либо как-то не так используют. И благотворительность начиналась с того, что малоимущим выдавали продуктовые наборы. В Европах этого нет, там по-другому устроено.

– Как, по-вашему, лучше?

– Нет однозначного ответа, как правильно.

Пьющая семья, например, может взять продукты и у магазина их продать – мы это тоже понимаем.

Нет хорошего ответа. Это большая дискуссия, которая идет среди тех, кто занимается социальной защитой. Кто-то думает так, кто-то иначе.

– Фиксация цен на ряд товаров может как-то улучшить ситуацию?

– Мы и гречку фиксировали, и бензин для автолюбителей. Мы много чего делали. Там два варианта: если после трех месяцев [сдерживания цен] будут введены экспортные пошлины и затруднен экспорт что зерна, что подсолнечных семечек, то, соответственно, цены, конечно, встанут или могут даже пойти вниз. Потому что не продашь на внешний рынок, где маржа, конечно, выше. Но как экстренная мера…

Они просто опоздали с ограничением экспорта. Это нужно было делать еще в начале осени. Теперь они экстренными мерами пытаются остановить политический резонанс происходящего. Мне эта мера не нравится.

Я это понимаю прекрасно, но также понятны политические резоны властей. Доходы падают, цены растут по абсолютно объективным причинам.

Потому что в этом году сахара произвели существенно меньше, чем в два предыдущих года. Рынок всегда балансируется ценой. И напоминаю: сахар вернулся к тем ценам, которые были 2-3 года назад. Просто в 2018-19 годах было его дикое перепроизводство, и цены рухнули – вот же в чем причина. И зерно очень хорошо идет на экспорт после очередного падения рубля.