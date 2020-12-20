На могиле умершего странной смертью экс-чиновника Собянина царит разруха

Заместитель главы Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин трагически погиб в апреле этого года, но его могила на Троекуровском кладбище до сих пор не приведена в порядок, обнаружил корреспондент Sobesednik.ru.

Место захоронения экс-чиновника команды Собянина находится на отдалении от других могил. Скромная ограда уже покосилась, а крест до сих пор не установили — его просто положили рядом под сугробом снега. Венки, которые присылали усопшему, свалены в кучу.

В день похорон казалось, что у Леонида Ошарина огромная поддержка в культурной среде. Катафалк останавливался у Театра имени Маяковского и Et Cetera, чтобы с Ошариным могли проститься те, кто с ним работал, включая его друга, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.

У 47-летнего столичного экс-чиновника осталась дочь. Именно она сообщила, что ее отец пропал в Крыму.

Крест на могиле экс-чиновника Собянина до сих пор не установлен // фото: Дмитрия Соколова, Sobesednik.ru

Позже полиция и добровольцы обнаружили Ошарина мертвым. Его тело нашли в арендованной квартире в Крыму. По версии полиции, бывший московский чиновник совершил самоубийство.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)