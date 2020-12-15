Задержана глава башкирского дома престарелых, где пожар унес жизни 11 человек

Правоохранительные органы задержали руководителя пансионата в Башкирии, в котором при пожаре погибли 11 постояльцев.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Напомним, ЧП в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошло в ночь на 15 декабря. В ходе тушения пожара в частном доме престарелых были найдены тела 11 погибших. Известно, что учреждение не располагало лицензией на круглосуточное размещение людей. Кроме того, в нем не было полноценной системы противопожарной защиты.

Сейчас на месте трагедии находятся следователи и дознаватели МЧС. Предположительно, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.