Жителя Новокузнецка оштрафовали на 3 тысячи после пикета против "цифрового фашизма"

В Новокузнецке районный суд оштрафовал участника видеоролика против дистанционного образования Евгения Зварыча на три тысячи рублей за нарушение правил поведения в период коронавирусных ограничений. Об этом сам активист сообщил «ОВД-Инфо».

Кроме него протоколы были выписаны еще трем участницам акции у здания городской школы. Активисты в ноябре вышли к забору образовательного учреждения с плакатами против «цифрового эксперимента» и «цифрового фашизма».

На суде, по словам Зварыча, отказались слушать и свидетелей со стороны защиты, а также не стали приглашать и очевидцев, на основании показаний которых строились обвинения. В том числе полицейских, которые обнаружили правонарушение.

Зварыч намерен подавать апелляцию на судебное решение.