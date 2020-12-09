"Настоящее издевательство": жители столицы массово осадили мэрию Москвы на акции протеста

В эту среду, 9 декабря, депутаты Государственной думы от фракции КПРФ Денис Парфенов и Валерий Рашкин вместе с главой движения «Надежда России» Ниной Останиной и представителями ОД «Родители Москвы» собрались под зданием мэрии столицы для того, чтобы подать сотни обращений на имя мэра Москвы Собянина с требованием отмены дистанционного режима обучения и возвращения детей в школы.

Организатором этой встречи стал депутат Рашкин, который сразу же объяснил, что родители опасаются введения «дистанционного режима» навсегда.

«Дистанционное обучение уже более полугода сохраняется в школах. Это настоящее издевательство над москвичами и в особенности над детьми. Мы организовали открытое и совершенно законное мероприятие по подаче заявлений на имя Сергея Собянина с требованиями вернуть детей в школы. Поводы для беспокойства у нас есть, поскольку правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о введении дистанционного образования навсегда с разрешения Минпросвета, чтобы лишить детей школ», – заявил парламентарий.

Выступила во время акции и лидер ОД «Родители Москвы» Илона Менькова, которая высказала свое возмущение тем фактом, что у российских детей решили отобрать их естественное право, данное им Конституцией. «Это совершенно абсурдная история, которая заключается в попытке забрать наше неотъемлемое право, которое было у нас всегда. Это недопустимо, поскольку Конституция гарантирует нашим детям право на получение образования. Именно по этой причине родителей, разумеется беспокоит тот факт, что дети не ходят в школу уже полгода. То, что сейчас происходит с образованием, нельзя назвать учебой. Все это негативно отражается на психологическом и физическом состоянии детей, поскольку они оказались лишены возможности социализации в нормальных естественных условиях», – посетовала она.

Останина, в свою очередь, добавила, что несмотря на большое количество людей, пришедших к зданию городской администрации с целью подать обращения, депутаты от партии власти в этот день все равно включили в повестку дня пленарного заседания Думы вопрос о дистанционном обучении в стране. Позднее слово взял и депутат Парфенов, рассказавший о противодействии этой инициативе.

«Сейчас по всей стране начинаются встречи, собрания, мероприятия, сходы, совещания и конференции. Используются все возможные формы для того, чтобы высказать свое резкое несогласие с попыткой принудительно навязать подобное, не обсуждая это ни с кем, не спрашивая мнения граждан. Применяется подход, при котором школа и даже вузы фактически переводятся на дистант. Такое обучение не предусмотрено законом, тем более, что в нем прописаны конкретные формы обучения, и ни слова о дистанционном формате в нем нет», – добавил коммунист.

Примечательно, но широкий резонанс, вызванный подобными акциями и резким несогласием москвичей с новой парламентской инициативой, похоже, возымел определенный эффект. Так, уже после проведения под стенами мэрии Москвы акции стало известно, что депутаты Государственной думы приняли решение снять вопрос о введении дистанционного обучения с повестки дня.

«Вопрос снимается с повестки для дополнительного рассмотрения в рамках профильного парламентского комитета и проведения соответствующих консультаций с представителями всех фракций. Было бы правильно также обсудить этот вопрос с учительским и родительским сообществами», – отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.