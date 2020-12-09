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Воображариум главы НАОМ Юлии Жоля

Общество
13:17, 09 декабря 2020

Воображариум главы НАОМ Юлии Жоля
Юлия Жоля // Фото: скриншот с YouTube
Юлия Жоля // Фото: скриншот с YouTube

Законность деятельности исполнительного директора ассоциации и организации в целом вызывает сомнения.

История с выступлением популярного рэпера Басты в Санкт-Петербурге вызвала много разговоров. Агентство политических новостей провело на эту тему собственное расследование.

«Ситуация с коронавирусом негативным образом отражается на экономике – это неоспоримый факт. Как и то, что государство всячески пытается помочь всем без исключения отраслям пережить трудный период. В том числе не закрыты театры, не запрещены концерты, развлекательные мероприятия, работают рестораны и кафе. Важно – соблюдать меры безопасности, и многие к ограничениям отнеслись с пониманием. Но не все, что показала история с концертами популярного рэпера Басты. Они прошли в конце ноября в Санкт-Петербурге с явными нарушениями, за что Невский районный суд оштрафовал администрацию Ледового дворца почти на полмиллиона рублей. При этом закрывать концертную площадку, как просил Роспотребнадзор, не стали. 

Сам Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом «Баста», ранее заявлял, что вины ни за собой, ни за организаторами не видит. Кивал на коллег по цеху шоу-бизнеса – мол, они тоже выступали. Волну – «почему одним можно, другим нельзя» – подхватили и другие деятели. Очень возмущается на тему, и в соцсетях, и в прессе, и на телевидении, некая Юлия Жоля, которая считает самым «опасным массовым мероприятием» общественный транспорт и метро и предлагает «покарать чиновников всех уровней, кто организует свои частные вечеринки». Вполне естественно, что осведомленностью о «вечеринках в Барвихе» она привлекла к себе внимание, ведь до случая с Бастой о женщине ничего известно не было. 

Жизнь не по средствам 

Как представляется Жоля – она и швец, и жнец, и на дуде игрец. И гендиректор, и учредитель каких-то компаний, и преподаватель, и руководитель общественной корпоративной организации. Например, аж в 2008 году основала агентство Show&Motion. Какими кейсами оно знаменито – не известно: ссылка на официальную страницу в интернете не активна, последний пост в соцсетях датирован мартом 2018 года, и понять невозможно, работает агентство сейчас или нет. Фирмы, которыми Юлия Жоля владела, ликвидированы, да и доход, судя по бухгалтерской отчетности, они никакой не приносили, соответственно налогов «ноль». Сама Жоля, позиционирующая себя специалистом по нетворкингу, зарабатывает буквально крохи – для такого «профессионала» просто неприличные, притом что является матерью-одиночкой, воспитывает сына. 

Чем занимается Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ), исполнительным директором которой Жоля с таким пафосом представляется в СМИ, тоже до конца не ясно: вроде бы принимает участие в организации каких-то отраслевых фестивалей, выступает партнером Высшей школы экономики, но в финансовых отчетах это никак не отражено. Везде по нулям. Вот и получается, что либо все регалии Жоля – наносное, антураж для создания некого образа гуру в развлекательной индустрии, как и звучная фамилия, доставшаяся от мужа (в девичестве она была Медведевой), либо деятельность структур, к которым она имела или имеет отношение, незаконна. 

Очевидно же, что индустрия развлечений относится к высокодоходным отраслям, если это не ИП, устраивающие праздники в школах и детсадах для детей простых россиян. В частности, это подтверждает деятельность компаний-соучредителей НАОМ. Например, «Арт шоу центра», клиентами которого последние несколько лет становились ведущие промышленные корпорации страны, такие как «Татнефть», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Норильский никель» и другие. Или рекламной группы «Сектор», 100-процентным собственником которой является некая Светлана Горшкова, она же – основной бенефициар средств НАОМ – членских взносов, фактически пользуется ассоциацией, как собственным кошельком. Гендиректор «Сектора» - член правления НАОМ Дмитрий Калантаров, также известный как продюсер российской национальной премии и фестиваля в области театрального искусства «Музыкальное сердце театра» и мюзикла «Алые паруса». Правами на постановку мюзикла владеет ООО «Русский мюзикл», собственником 25% которого является Калантаров, остальная доля – у офшора с Виргинский островов, что наводит на мысли об уходе от налогов. Тем более что сам Калантаров в данный момент проходит процедуру физического банкротства. 

Да и принадлежащее младшему брату Юлии Жоля – Владиславу Игоревичу Медведеву - ООО «Движение плюс», которое занимается деятельностью в области исполнительских искусств, три года подряд, с 2015 по 2017-й, выигрывало гостендеры на предоставление услуг для столичного ГКУ «Организатор перевозок» на общую сумму свыше 28 млн рублей. Любопытно, что сама Жоля владела фирмой с идентичным названием, но абсолютно нулевым балансом, которая была ликвидирована в 2017 году. Зачем сестре и брату, который, кстати, официально тоже получает весьма скромный доход, нужна была компания-тезка исполнителя госзаказов – как говорится, без комментариев. 

К слову, оба «бедных» родственника, когда-то приехавшие покорять Москву из Самары, где Юлия Игоревна, несмотря на мечты о карьере певицы, окончила Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева, получив абстрактную профессию «менеджер», в столице неплохо устроены. У Жоля в собственности квартира в самом центре – на Рождественском бульваре. Медведев имеет квартиру в Банном переулке (в районе Проспекта Мира), а также жилье в Самаре, ездит на Porsche Cayenne. 

Банчик для своих 

Возглавляемый Жоля НАОМ – не менее мутная контора. На бумаге не ведет никакую финансово-хозяйственную деятельность, но при этом организует мероприятия, оказывает различные услуги по консультированию, проводит обучающие программы и т.д. Все это естественно за деньги и даже не скрывается – то ли по глупости, то ли от большой наглости. 

Так, в ноябре НАОМ на базе Высшей школы коммуникаций НИУ ВШЭ проводил «Практический курс по событийному менеджменту. Event – новая реальность». 40 часов занятий по полтора-два часа за урок у одного преподавателя обошлись слушателю без малого в 50 тыс. рублей. Принимали всех желающих, невзирая ни на возраст, ни на образование. Обещали выдать «удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ + Сертификат Академии НАОМ». Лично Юлия Жоля уложилась в полтора часа, чтобы «научить» использовать «нетворкинг, как бизнес инструмент», проще говоря – как извлекать материальную выгоду из полезных связей. 

Но в отчетности НАОМ не фиксируется ни выручка от проводимых мероприятий и предоставляемых услуг, ни тем более прибыль, только – два сотрудника, которые получают в среднем 10 тыс. рублей ежемесячно. При этом, как, например, следует из протокола октябрьского заседания ассоциации, правление НАОМ в полном составе собиралось «провести выездную встречу в Крыму». И вообще дирекция этой полулегальной структуры, кажется, не стесняет себя в тратах, в том числе распределяя членские взносы, а это средства почти сотни компаний, между собой. 

К примеру, получателем гонораров от проведения неких мероприятий и pr-кампаний самой ассоциации, а это суммы от 600 тыс. до примерно 2 млн рублей, является Станислав Грушевский, менеджер по PR и коммуникациям НАОМ. Т.е. эти средства опять же не отражаются в отчетах организации, утаиваются, и очевидно с них не выплачиваются налоги. Услуги еще одного менеджера ассоциации, Ксении Комковой, сменившей фамилию на Медведева (можно предположить, после того как вышла замуж за брата Юлии Жоля), тоже регулярно оплачиваются. Так, в прошлом году ей было перечислено свыше 2,3 млн рублей за помощь в проведении фестиваля ивент-индустрии InterFace, одним из организаторов которого выступает НАОМ. Мероприятие это не благотворительное, за участие нужно заплатить – от 5 до 45 тыс. рублей. Одним из учредителей события выступает член правления НАОМ, гендиректор ивент-холдинга «КнязевЪ» Сергей Князев. 

Животворящее хоопонопоно 

Фактически руководимая Жоля структура с жуликоватыми наклонностями представляет собой некий междусобойчик – клуб по интересам, перебивающийся заказами по чуть-чуть тут и там. Официально существующий как отраслевая ассоциация, цель которой – отстаивать права участников всего бизнес-сообщества, на деле НАОМ – чисто коммерческое предприятие «для своих», которое, пользуясь статусом общественной организации, скрывает прибыль и уходит от налогов. 

Обычно в таких случаях, если невозможно доказать свою состоятельность конкретными делами, ставят на самопиар – погромче крикнуть, чтобы тебя заметили. Вспоминается один одиозный персонаж – «потомственный бухгалтер» Евгений Сивков, который сначала учил оптимизировать налоги, разъезжая по городам и весям и беря за свои «семинары» немалые деньги, позднее создал Партию налогоплательщиков России и перешел к прямым призывам не платить налоги. А потом сел в тюрьму за мошенничество и «налоговый экстремизм». 

Вот и Юлия Жоля прямо в данный момент получает определенную известность благодаря критике государства и уже заметно чувствует себя «звездой» этого праздника цинизма. Ведь единственное, чего добивается глава НАОМ – стать узнаваемой, обрести новые полезные связи и монетизировать все это с личной выгодой. Недаром Жоля, любительница тренингов личностного роста, называет себя последовательницей хоопонопоно, гавайской оккультной практики, и большой поклонницей американца Джо Витале, одного из лидеров движения «Новое мышление», которое называют религией потребления. Эта секта опасна тем, что, по сути, культивирует в человеке самые низменные эгоистические чувства, заставляя сосредотачиваться сугубо на собственных потребностях, причем больше на материальных – дорогие квартиры, машины, яхты, а чужие проблемы – игнорировать. Лично Витале, обнаружив в себе таланты гипнотизера и оратора, сделал демагогию профессией и ездит по миру с дорогостоящими тренингами, убеждая людей в том, что можно разбогатеть одной силой мысли. 

С таким объектом для подражания следует ожидать, что Юлия Жоля в преддверии новогодних каникул найдет еще не один повод хайпануть на теме ограничений во время праздников. Однако возникают большие сомнения, что ее потуги увенчаются успехом. Очевидно, что пока «высокий статус» Жоля в экспертном и бизнес сообществах, как и собственно возглавляемой ею ассоциации, существует только в ее воображении. При этом нельзя исключать, что проверка деятельности главы НАОМ и в целом организации компетентными органами получит самое что ни на есть реальное воплощение. Юлии Игоревне, как женщине с образованием, должно быть известно, к каким печальным последствиям приводит злостное нарушение уголовного кодекса. Особенно полезно ей было бы ознакомиться с частью 4 статьи 159 – мошенничество в особо крупном размере – и статьей 198 – уклонение от уплаты налогов».

Также расследование Агентства политических новостей можно прочитать тут.

Рубрика: Общество

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