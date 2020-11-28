Не жулики, а "хрустальная ваза" – Кудрин предложил менять подход к бизнесу

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что аппарат государственного регулирования предпринимательской деятельности в России сегодня «бесконечно отстает от того, что предлагает мир», и экономическую модель нужно радикально менять.

«Нам нужна абсолютно новая модель экономики. Это можно назвать моделью НЭП 2.0, — передает его слова РБК. — Государство всю экономику обвязало регуляторными нормами, нормами техническими и прочими. Здесь должна быть революция».

По мнению Кудрина, реформы, связанные с дерегулированием, которые в РФ получили название «регуляторная гильотина», направлены в эту сторону, но если не изменить отношение к бизнесу в целом, в России он «не закипит». Он уверен, что в ментальности россиян бизнес во многом ещё воспринимается как во времена Советского Союза, об этом говорит и статистика, по который заняться предпринимательством хотят лишь 12%, что, по его словам, является «мизерной величиной» для достижения желаемого эффекта.

«Нам нужно сейчас с предпринимателями носиться как с хрустальными вазами и им помогать», — считает он.

Обращает внимание на плохую работу федеральных ведомств и экономико-географ Наталия Зубаревич из Института социальной политики:

«У нас очень неэффективное государство, которое помогает не в то время, не всегда тем и не с той частотой и интенсивностью, с какой бы надо помогать. Но лучше всего чтобы оно мешало поменьше», — полагает она.

С тем, что малый и средний бизнес сейчас нуждается в ещё большей поддержке от властей, чем во время первой волны коронавируса, согласен и Кудрин. Как передает ТАСС, он признает, что оценка, согласно которой при текущем подходе закроются около трети предприятий, может быть наиболее позитивной. Также глава Счетной палаты добавил, что государство располагает необходимыми для их поддержки средствами.

Напомним, что весной этого года президент Владимир Путин в интервью сказал, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как «жуликов по определению».