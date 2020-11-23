В Евпатории ради экономии до Нового года отключат горячую воду

Глава компании-поставщика ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что в Евпатории до конца 2020 года отключат горячую воду. Решение вступит в силу 26 ноября. Такое решение было принято местными властями, чтобы обеспечить экономию воды, которая в регионе находится в дефиците.

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе», — передает его слова РИА Новости.

Ранее горячую воду отключили в Симферополе и Симферопольском районе. В Евпатории также снижали напор воды в кранах в ночное время.