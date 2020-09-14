Поклонская направила в ООН данные по поводу перекрытия Киевом подачи воды в Крым

Наталья Поклонская передала ООН сведения относительно прекращения подачи пресной воды из Украины в Республику Крым.

Об этом заместитель главы комитета Госдумы по международным делам и представитель Республики Крым в нижней палате российского парламента сообщила на свой странице в соцсети «ВКонтакте», передает РБК. «Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду», – написала Поклонская. По ее словам, заявления Киева о том, что Москва должна самостоятельно решать вопрос обеспечения водой регион, являются шантажом и «напоминают поведение обычного вора на скамье подсудимых».

Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам направила верховному комиссару ООН по правам человека обращение с просьбой помочь наладить переговоры по возобновлению поставок воды в Крым. Организация запросила дополнительные сведения о водоснабжении в регионе. По мнению главы управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел, Россия и Укарина несут ответственность за ситуацию в равной степени.

Киев прекратил подачу воды из Херсонской области в республику после присоединения региона к России в 2014 году. В настоящий момент жители Крыма получают воду из местных источников и резервуаров. В связи с засухой в населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов вода подается по часам.