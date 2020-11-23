Самым популярным увлечением более чем у 40% россиян оказались компьютерные игры

Опрос показал, что компьютерные игры являются наиболее популярным хобби у большинства россиян трех возрастных групп.

Результаты исследования сервиса бесплатных объявлений «Юла», поступившие в распоряжение РБК, говорят о том, что это увлечение объединяет респондентов из поколения так называемых зумеров (16–24 года), миллениалов (25–40 лет) и людей старше 45 лет. В общей сложности, согласно итогам опроса, компьютерными играми увлекается свыше 40% россиян.

Другие интересы варьируются в зависимости от возраста участнииков исследования. Так, 48% людей моложе 24 лет занимаются музыкой, 28% предпочитают спорт, 25% увлекаются фотографией или живописью.

Среди миллениалов спортом интересуется чуть меньшее чило респондентов – ровно четверть. Приблизительно треть (33%) граждан 25+ привлекает кулинария, 20% занимаются коллекционированием и настольными играми.

Россияне старше 45 лет увлекаются рукоделием и садоводством.