Ученые не доказали, что игромания — опасное психическое расстройство

Исследование не нашло достаточных доказательств того, что игромания это клиническое расстройство.

Новое клиническое исследование не обнаружило убедительных доказательств того, что игромания может считаться отдельным клиническим расстройством. Ученые из Оксфордского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета Кардиффа не увидели того, что с одержимыми игроманами, которые не отходят от компьютеров, что-то не так.

Как полагают исследователи, не компьютерные игры оказывают негативное воздействие, а молодые люди лишь пытаются с помощью игр избежать контрактов с реальным миром и отключиться от неприятной для них реальности.

Авторы исследования решили выяснить, до какой крайности доходит одержимость компьютерными играми среди подрастающего поколения и является ли этот показатель достаточным для того, чтобы выделить игроманию в качестве серьезного психологического расстройства. Была проанализирована информация более чем по тысяче молодых людей и их опекунов из Англии, Шотландии и Уэльса. Все молодые люди отвечали на вопросы о том, как относятся к видеоиграм, а их опекуны рассказывали об эмоциональном и социальным здоровье опекаемых.

Исследование показало, что почти все молодые люди играют в ежедневном режиме хотя бы в одну онлайн-игру. Менее чем у половины наблюдались симптомы игромании, но исследование не показало, что нездоровое отношение к играм отвечает за существенные эмоциональные и поведенческие проблемы — скорее наоборот, имеющие эти проблемы подростки и молодые люди чаще увлекались компьютерными играми.