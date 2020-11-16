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Метанольный Джо: зачем олигарх Мазепин гробит "ТОМЕТ"

Общество
16:51, 16 ноября 2020

Метанольный Джо: зачем олигарх Мазепин гробит "ТОМЕТ"

Банкротство крупного российского производителя метанола – самарского ООО «ТОМЕТ» – становится все более реальным. Из-за ареста счетов компании пришлось остановить производственный процесс, что уже привело к росту рыночных цен на метанол. Но такое впечатление, что ни плохие новости для потребителей, ни судьба двухсот человек трудового коллектива не заботят химического олигарха Дмитрия Мазепина, срочно нуждающегося в средствах для поддержки своего проблемного и тоже близкого к банкротству бизнеса.

В отличие от «ТОМЕТа», созданного больше 20 лет назад и уверенно входящего в четверку крупнейших отечественных производителей метанола, бизнес-активы господина Мазепина не выглядят надежными. В прошлом году эксперты аналитического центра «А.И.С.Т.» прямо предупредили, что принадлежащие олигарху химические компании «Уралхим» и «Уралкалий» вскоре могут обанкротиться по причине грандиозной закредитованности: их совокупные долги только перед двумя банками – «Сбербанком России» и ВТБ – достигали на тот момент 11 млрд долларов.  

Прошедший год оптимизма не добавил – согласно раскрытым данным, с января по июнь текущего года «Уралкалий» «заработал» более 11 млрд рублей чистого убытка. О том, что происходит с «Уралхимом», до публикации его отчетности можно только догадываться, но агрессивность компании в поиске средств заставляет подозревать самое плохое. 

Бизнес-проблемы компаний Дмитрия Мазепина не вызывают удивления у тех, кто знаком с неафишируемыми деталями его карьеры. Ведь в основном сегодняшний олигарх занимается не только бизнесом в прямом смысле этого слова, но и разнообразными комбинациями на грани рейдерства. Причем с очень требовательной к квалификации химической отраслью ни его экономическое образование, ни первые заметные должности никак не связаны. Начинал свой путь к успеху предприниматель в страховой компании, затем переключился на коммерческие банки (включая заподозренный в отмывании денег через Латвию КБ «Флора-Москва»), перебрался в кресло чиновника Российского фонда федерального имущества (РФФИ). 

Тут-то, как говорится, Мазепину и пошла карта – каким-то загадочным образом часть акций, находившихся в собственности фонда, оказалась в его кармане. Вместе с акциями предприятий «Газпрома» стоимостью 500-700 млн долларов, тоже перешедших к Мазепину. Причем по мнению менеджеров самого «Газпрома», тут имело место банальное мошенничество. Похоже, кстати, что опыт чиновника продолжает помогать руководителю «Уралхима» и сейчас, поэтому в ответ на письмо работников ТОМЕТа главе Правительства Мишустину следует многозначительное молчание, и проблема потери еще одного крупного налогоплательщика не смущает власти.

Но если подобные махинации этому олигарху удаются просто отлично, то вот управление реальными компаниями – из рук вон плохо. Например, когда под контроль мазепинского «Уралхима» угодили «Воскресенские минеральные удобрения», прибыльное производство с пулом иностранных покупателей всего за год превратилось в умирающий заводик с убитым оборудованием, массово сокращающий сотрудников.  

А приобретение «Уралхимом» «Кирово-Чепецкого химического комбината» ознаменовалось чередой экологических катастроф регионального масштаба. В 2005-2006 годах комбинат отравил реку Вятка аммонием, достигнув 10-кратного превышения ПДД. Мазепину тогда, как говорят, удалось откупиться от проверяющих. Но проблемы повторились в 2009 году – из-за 300%-ного износа оборудования Кирово-Чепецк буквально накрыло хлорным туманом. В ядовитом облаке погиб работник предприятия, а убытки завода только за один квартал составили 6 млн рублей. 

Кстати, на том, как Мазепин вообще получил этот комбинат, стоит остановиться отдельно. Там имела место очень длинная и запутанная цепочка оффшорных с делок, в результате которой принадлежавшие «Газпрому» акции стратегического завода в конечном итоге оказались под управлением нашего олигарха. И юристы «Газпрома» ничего не смогли сделать! Все-таки захватывать и поглощать у господина Мазепина получается намного лучше, чем управлять и развивать. 

Теперь становится более понятно, почему Дмитрий Мазепин, столкнувшись с угрозой банкротства своего «Уралхима», занялся не оптимизацией производства или поиском новых рынков и управленческих решений, а отправился… в большую политику. Что выглядит довольно сомнительно, если учитывать политический бэкграунд олигарха. 

Прежде всего нужно отметить тесную связь Мазепина с Латвией, у которой сложились весьма специфические отношения с Россией. Страна – член НАТО, но именно она оказалась тем местом, где химический олигарх размещает огромные средства. Портовая инфраструктура и логистический бизнес ценой в многие миллионы долларов – таков вклад Мазепина в экономику геополитического оппонента России. 

Еще проблемнее выглядят отношения олигарха со своей малой родиной. Родившийся в Минске Мазепин резко активизировался во время недавних беспорядков в Белоруссии. Сразу после начала массовых акций в августе 2020 года он призывал белорусского президента Лукашенко начать переговоры с протестующими и создать комитет национального спасения, а в ноябре прямо поддержал оппонентов «батьки». В частности, Мазепин от имени Российско-Белорусского делового совета пообещал помочь студентам, отчисленным из своих вузов за участие в беспорядках. 

Вообще-то такое заявление прямо противоречит официальной позиции Российского государства, считающего Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Но у Мазепина здесь свой интерес. По одним данным, он сам собирается стать минским президентом, по другим – просто зарабатывает на проблемах конкурентов из «Беларуськалия». Эксперты однозначно утверждают, что забастовки белорусских химиков ведут к сокращению экспорта калийных удобрений из страны и росту мировых цен на этот товар. То есть опять пользу для Мазепина принесет не собственный успешный бизнес, а хитроумные интриги по поддержке протестов, тормозящих конкурента. 

Возможно, недостаток деловых качеств Мазепина могли бы восполнить члены его команды. Но увы – они страдают теми же самыми проблемами профнепригодности. Например, тезка и партнер олигарха по «Уралкалию» Дмитрий Лобяк приобрел свой пакет акций буквально в кредит, и чем он его собирался гасить, было не ясно до самого последнего момента. Эксперты рынка полагали, что в конечном итоге ему пришлось расплатиться дивидендами самого «Уралкалия»

Аналогично и юридическая служба холдинга в лице директора по правовым вопросам Дмитрия Татьянина и его зама Андрея Ермизина практически потеряла лицо в ходе суда по иску «Уралхима» к «Тольяттиазоту». На судебных заседаниях Ермизин путался в показаниях, не мог внятно ответить на вопросы и назвал 400 млн рублей «копейками», чем поразил всех собравшихся. Кстати, характерным здесь выглядит и выбор адвоката Добровинского, недавно лишенного статуса адвоката в качестве руководителя команды, работавшей по отстаиванию интересов «Уралхима» в Комсомольском суде Тольятти. 

Пожалуй, единственным профи в команде Мазепина выглядит Сергей Момцелидзе. Но и его репутация, мягко говоря, сомнительна – ведь до того, как стать председателем совета директоров «Уралхима», Момцелидзе возглавлял тот самый Кирово-Чепецкий химкомбинат, о многочисленных проблемах которого говорилось выше.

Подводя итог, можно предположить, что банкротство ООО «ТОМЕТ» может стать очередным «гениальным ходом» Дмитрия Мазепина по извлечению выгод из чужих проблем. Да, больше двухсот человек потеряют работу, да, вмеcто стабильной прибыли компания будет обанкрочена и распродана по кускам. Но зато эти средства помогут олигарху еще немного продержать на плаву обремененный чудовищными долгами «Уралхим». А там или наступит время белорусского проекта, или подвернется еще одна жертва, не способная сопротивляться стальной хватке химического олигарха.

Рубрика: Общество

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