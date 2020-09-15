Кто в президенты крайний? Белоруссию может возглавить скандальный олигарх из России

Охвативший Белоруссию политический кризис постепенно приближается к своей кульминации – смене президента страны. Осведомленные источники уже называют потенциальных преемников Александра Лукашенко, и одной из первых в их списке упоминается фамилия российского олигарха белорусского происхождения Дмитрия Мазепина, владельца химической компании «Уралхим». Высший государственный пост для него может быть жизненно необходим, поскольку других способов разрешить копившиеся годами финансовые проблемы, похоже, не видно.

Дела в бизнес-империи господина Мазепина в последнее время идут все хуже и хуже. По итогам первого полугодия 2020 года принадлежащий «Уралхиму» «Уралкалий», например, показал больше 11 миллиардов рублей чистого убытка, при том что еще в прошлом году компания числилась среди прибыльных. И рублевая, и долларовая выручка «Уралкалия» заметно сократились, а EBITDA рухнула сразу на 35%.

В других компаниях олигарха дела обстоят тоже не блестяще. Осенью прошлого года аналитики рынка всерьез задались вопросом, сможет ли «Уралхим» избежать банкротства, и пришли к выводу, что негативный сценарий вполне возможен. Причину всех этих неудач нашли в том числе в том, что вместо погашения кредитов и развития производства средства компании Мазепин выводит за рубеж.

В такой ситуации президентское кресло в Минске выглядит для главы «Уралхима» буквально подарком судьбы. Практические никем не контролируемые бюджетные транши открывают простор для реструктуризации задолженности компании, давно уже превысившей все мыслимые пределы и составляющей до 11 млрд долларов, если не больше. А ведь есть еще госгарантии, заключение выгодных госконтрактов и масса прочих способов решить свои проблемы. Правда, все это, скорее всего, не лучшим образом отразится на национальной экономике маленькой республики, но мнения ее населения, похоже, никто и не спрашивает.

Между тем уже первые шаги Мазепина в политику выглядят настолько неуклюжими, что чуть не поставили под угрозу двусторонние российско-белорусские отношения. Чего стоит, например, призыв олигарха к созданию Комитета национального спасения Белоруссии? Или подозрительно быстрая реакция «Уралкалия» на забастовки трудового коллектива конкурирующего с ним «Беларуськалия», заставившие Александра Лукашенко во всеуслышание высказаться по поводу «деструктивных сил», стоящих за организацией протестных акций. Если руководствоваться классическим принципом «Кому выгодно?», то само собой возникает вполне обоснованное подозрение, что за организацией стачек на «Беларуськалии» может стоять сам Мазепин или его люди: пока белорусы останавливают свое предприятие, добыча и продажи «Уралкалия» стремительно растут.

Всего этого Мазепину, вероятно, показалось мало, и он обратился напрямую к Лукашенко с призывом прекратить насилие над мирными гражданами. Такие формулировки в устах человека, еще недавно ассоциировавшегося с окружением белорусского президента, много говорят о гибкости его характера и способности переобуваться в полете.

На этом фоне достаточно сомнительными выглядят связанные с Мазепиным кипрские офшоры и масштабные бизнес-проекты в Латвии, являющейся членом НАТО. И может ли человек с такими моральными принципами и как минимум странной географией бизнес-интересов выступить эффективным, адекватным и независимым посредником в разрешении непростой ситуации, сложившейся сегодня в Белоруссии, это большой вопрос.