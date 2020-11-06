Протодиакон Кураев не нашел ничего оскорбительного в акции с "Иисусом" на Лубянке

Профессор богословия, протодиакон Андрей Кураев назвал акцию Павла Крисевича в образе Иисуса Христа на Лубянке успехом христианской миссии. Об этом богослов заявил в разговоре с порталом Daily Storm.

Напомним, вечером 5 ноября акционист появился на Лубянке в образе распятого Иисуса Христа. Под ним при этом горели «уголовные дела» по ряду резонансных кейсов в России, а поджигали его люди в плащах с надписями «ФСБ». При задержании Крисевич кричал: «Долой полицейское государство!»

«Столетиями епископы злоупотребляют выражениями "Крест Христов" и свою профессиональную деятельность, усыпанную банкетами, наградами и так далее называют "крестоношением", — объясняет Кураев свою позицию. — Когда же в народе церковном и в духовенстве говорится "Вы несете свой крест" или "Я несу свой крест", "Это моя Голгофа", то естественно, что символ становится символом страдания как такового. А Христос становится образом страдающего человека».

При этом протодиакон уверен, что найдется масса людей, которые оскорбятся такой акцией, поскольку «мода такая дана». Но он призвал «не накачивать» себя этим. Сам же Кураев уверен, что эта акция являет собой признак «успеха христианской миссии», показывая как религиозное учение влияет на мир.

Адвокат Сергей Тельнов сообщает, что против активиста возбуждено административное разбирательство по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия, пишет «Интерфакс». Ранее его оштрафовали за перворманс у Люблинского суда, где зачитывался приговор фигурантам дела «Нового величия».

По упомянутой статье Павел Крисевич может получить арест на срок до 30 суток. Сегодня также состоится апелляционный суд по предыдущему штрафу.

Акцию Крисевича уже поддержала активистка Pussy Riot Мария Алехина. Она заверила, что их группа окажет посильную поддержку активисту при необходимости.