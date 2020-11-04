Instagram удалил карикатуры чеченского издания на Шарли Эбдо

Социальная сеть Instagram удалила пост чеченской государственной газеты «Вести республики», в котором были выложены карикатуры на французское сатирическое издание Шарли Эбдо. В качестве причины администрация приложения указала, что запись сообщества нарушила правила соцсети, продемонстрировав «насилие или опасные организации», сообщает «Грозный.Информ».

На одном изображении змею с надписями «Шарли Эбдо» и «исламофобия», покусившуюся на Коран, душила некая рука, а на другом — боевик с черной повязкой на голове и надписью ИГИЛ (организация запрещена в России), пожимающий руку изданию с надписями «фейки» и «исламофобия». Боец ИГ задает изданию вопрос «Как идут дела, коллега?»

Информацию об удалении изображения РИА Новости подтвердил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев: «Одним изданиям можно абсолютно все, в том числе оскорблять чувства миллиардов верующих», — сетует он.

Ранее сегодня Sobesednik.ru писал, что Шарли Эбдо вышел с новой карикатурой, на которой полуголые танцовщицы кабаре пляшут, держа в руках свои отрубленные головы. Изображение было подписано фразой: «Франция всегда будет Францией».

[«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ — прим. Sobesednik.ru]