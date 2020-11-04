Аборты под вопросом, Шарли Эбдо отрубил головы, теракт в Вене. Главное к 4 ноября

Польские власти отложили провокационный запрет на аборты по медицинским показателям на фоне массовых протестов. Об этом пишет The Guardian. Документ должны были опубликовать ещё 2 ноября, но этого не произошло. «Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации», — комментирует представитель польского премьера Михал Дворчик.

«Норникель» выплатит 1,2 миллиарда долларов дивидендов за первые три квартала 2020 года, говорится в пресс-релизе компании. В рублях сумма составит 98,64 миллиарда. Согласно соглашению между акционерами, компания должна выплачивать дивиденды как минимум дважды в год и их сумма не может быть меньше 1 миллиарда долларов.

Запрещенное в России «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене, передает SITE Intelligence Group. Главным организатором акции назвается Абу Дуджана Аль-Албани. На видео он клянется в верности ИГ. В результате стрельбы в центре города погибли пять человек, ещё 22 получили ранения. У стрелявшего могли быть сообщники.

Сатирический журнал Шарли Эбдо изобразил на обложке полуголых танцовщиц кабаре, которые пляшут, держа в руках свои отрубленные головы. Подпись к изображению: «Франция всегда будет Францией». Таким образом издание отреагировало на серию терактов в Европе, продемонстрировав, что запугать французское общество нападавшим не удастся.

В Москве неизвестные в форме чоповцев избили фотокорреспондента газеты «КоммерсантЪ» пока он фотографировал некий обменник на Кутузовском проспекте. Они требовали прекратить съемку и показать кадры. Журналисту удалось сбежать и запечатлеть нападавших. Им грозит не только уголовное дело о побоях, но также и о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Российский Центр по примирению враждующих сторон заявил, что в Сирии боевики Идлиба намерены совершить провокацию, осуществив фейковое нападение на турецкие вооруженные силы от лица официального правительства. Запись с обстрелами Тедиля якобы намерены выложить в Сеть в ближайшее время.

[«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ — прим. Sobesednik.ru]